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  3. 24 Mayıs 2017 20:15

Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti

Sivas'ta parkta tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabanca ile ateş eden 17 yaşındaki şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

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