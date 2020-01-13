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  3. 13 Ocak 2020 17:00

Tartıştığı kadını tabancayla rehin aldı

Bursa’da tartıştığı genç kadını tabancayla rehin alan adam polis ekiplerinin uzun süreli iknaları sonucu teslim oldu.

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Müge Anlı ''p.z.venk'' diyemedi, anlamını okudu
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