Anasayfa Video Galeriler Gündem Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 10:16 Güncelleme: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:16 Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurarak yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66add95a3aed005d880745d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor İran'dan Türkiye'ye getirilmiş: 2 ilde 1.5 ton metamfetamin ele geçirildi Huzurevinde çıkan yangın panik yarattı Sokak ortasında babasını öldürdü Beşiktaş transferi resmen açıkladı