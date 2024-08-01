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  4. Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti

Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti

Denizli'de bir araç sahibinin "aracım çalındı" ihbarı sonrası ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

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