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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 376'YA YÜKSELDİ
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  3. 22 Nisan 2020 19:30

Tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kuryeyi metrelerce otomobiliyle sürükleyen şoför yakalanarak hakkında " kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı.

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