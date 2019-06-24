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  3. 24 Haziran 2019 14:56

Tartıştığı sürücünün üzerine direksiyonu kırdı !

İzmir'de otomobil sürücüsü, yolda giderken tartıştığı sürücünün otomobiline doğru direksiyonu kırınca kazaya neden oldu. Çeşme Otoyolu'nda yaşanan bu kaza, cep telefonuyla kaydedildi.

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