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  3. 25 Ağustos 2019 09:20

Tartıştığı temizlik işçilerine kurşun yağdırdı: 1’i ağır 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da kahvaltı yapan temizlik işçileri ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada ismi öğrenilemeyen şahıs, yanındaki silahla iki temizlik işçisini vurdu. Olayda biri ağır iki kişi yaralandı. Olay, saat 06.30 sularında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi’nde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre ismi henüz...

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