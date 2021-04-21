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Taş atıp korkutmak istedi ama...

Antalya’da yolda gördüğü kaz sürüsünü taş atarak uzaklaştırmak isteyen bir kişi, adeta hayatının şokunu yaşadı. Taş attığı kazın saldırısına uğrayan adam, yere düşerek sürüklenip yaralandı.

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