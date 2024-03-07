Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin rol aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde 4 kadının sıraya dizilerek "köpek gibi havla" denilen sahneye tepki yağdı.

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