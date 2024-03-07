Anasayfa Video Galeriler Gündem Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 10:40 Güncelleme: 07 Mart 2024 Perşembe 10:40 Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin rol aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde 4 kadının sıraya dizilerek "köpek gibi havla" denilen sahneye tepki yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e96f87919dd0c346099763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir ''hayırsız evlat'' dehşeti! Ailesinin evini kundakladı İstanbul'da metro seferleri durduruldu Yavaş'tan elini öpmek isteyen kişiye: ''kamu idarecisinin eli öpülmez bu bizim görevimiz'' Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı Hatay'da bir kez daha deniz taştı; şehir sular altında Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçede okullar tatil edildi Mitingde Türk Bayrağı'nı yere sererek namaz kıldı Bir organize suç örgütü daha çökertildi Çocuk parkında çocuk cinayeti: Pompalı tüfekle öldürüldü