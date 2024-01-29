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Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman

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Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ve uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Ozan Güven, ''Taş Kağıt Makas'' dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Hande Ataizi'nin de rol aldığı dizinin fragmanı yayınlandı.

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