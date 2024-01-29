Anasayfa Video Galeriler Gündem Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman 29 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 16:50 Güncelleme: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:50 Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ve uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Ozan Güven, ''Taş Kağıt Makas'' dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Hande Ataizi'nin de rol aldığı dizinin fragmanı yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b7ad37d5c0b68a6b014423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kilise saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı 10 ilde aranan suç makinesi kadın bazadan çıktı! Burası ülkü ocağı değil, KYK yurdu! Olay görüntüler Asrın felaketinden 1 yıl sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı Hastanede kabus! 12'nci kattan atladı Bu da motosikletli maganda! Ateş aça aça sürdü Hindistan'dan Türkiye'ye uzanan bir aşk hikayesi... Canan Hoşgör sessiz sedasız evlendi! Kızı Zeynep Alkan düğünde döktürdü İstanbul'da iki tramvay çarpıştı