Anasayfa Video Galeriler Gündem Taş Kağıt Makas dizisine sürpriz konuk Taş Kağıt Makas dizisine sürpriz konuk 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 11:55 Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinin yeni bölümüne Ece Sükan konuk oluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661ceb9f094adb60b70a6513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Soruyu bilemedi, stüdyoyu terk etti Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını Emekli promosyonunda büyük vurgun İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı''