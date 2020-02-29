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  3. 29 Şubat 2020 13:00

Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

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