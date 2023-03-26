Anasayfa Video Galeriler Gündem Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler 26 Mart 2023 Pazar Saat: 09:50 Güncelleme: 26 Mart 2023 Pazar 09:50 Batman'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 11 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641feb2f8ca01f3d240abe33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu ABD’de hortum felaketi: 11 ölü Pompalı tüfekli ev sahibi - kiracı kavgası kamerada! Drift yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Şoke eden kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü bakın nereden çıktı! Özcan Deniz'e tokat atan eski eşinin cezası belli oldu