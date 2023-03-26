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  4. Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler

Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler

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Batman'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 11 kişi gözaltına alındı.

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