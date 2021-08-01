  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti

Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken; Muğla'da gelen görüntüler izleyenleri kahretti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İBB’nin ekipleri üç gündür yangınlara müdahale ediyor
Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi
Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!''
Mersin Limanı'nda skandal görüntüler
Van'da yine sel felaketi: Çok sayıda ev hasar gördü
Yangın şehidinin son görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da yangın felaketi: Yavru caretta carettalar yönlerini bulamadı
Muğla'da yangın kabusu büyüyor: İki mahalle tahliye edildi
Ege Denizi'nde peş peşe deprem! Datça 5.5'lik depremle sallandı