Anasayfa Video Galeriler Gündem Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti 01 Ağustos 2021 Pazar Saat: 22:20 Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken; Muğla'da gelen görüntüler izleyenleri kahretti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6106f3fdafd4da1bdc71aa27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB’nin ekipleri üç gündür yangınlara müdahale ediyor Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!'' Mersin Limanı'nda skandal görüntüler Van'da yine sel felaketi: Çok sayıda ev hasar gördü Yangın şehidinin son görüntüleri ortaya çıktı Antalya'da yangın felaketi: Yavru caretta carettalar yönlerini bulamadı Muğla'da yangın kabusu büyüyor: İki mahalle tahliye edildi Ege Denizi'nde peş peşe deprem! Datça 5.5'lik depremle sallandı