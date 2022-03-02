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  4. Taşıt kredileri piyasaları hareketlendirdi! İşte 0 km ve 2. elde son durum

Taşıt kredileri piyasaları hareketlendirdi! İşte 0 km ve 2. elde son durum

Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlilik başladı.

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