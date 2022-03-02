Anasayfa Video Galeriler Gündem Taşıt kredileri piyasaları hareketlendirdi! İşte 0 km ve 2. elde son durum Taşıt kredileri piyasaları hareketlendirdi! İşte 0 km ve 2. elde son durum 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 14:55 Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlilik başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f5b29864e123a4729b833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü Gel de gülme! Şaşkın tarikat üyeleri ayinde ateşe düştü! Ukraynada'ki Türk gazetecilere ateş açıldı Cübbeli Ahmet ''hadisler işaret ediyor'' deyip bombayı patlattı: ''15 Mart'ta taş yağacak'' Biden'ın Ukrayna gafı ortalığı karıştırdı Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okumasına yasak Ukrayna halkı işgalci Rus ordusunun yolunu kesti! İBB'den İstanbul'un tarihine dev hizmet: Anadolu Hisarı ayağa kalkıyor Vahşet! Eski eşini öldürüp cesedini ormana gömdü