Anasayfa Video Galeriler Gündem Tasmasız köpek dehşetinde, köpeğin sahibinin hapsi istendi Tasmasız köpek dehşetinde, köpeğin sahibinin hapsi istendi 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 14:25 İzmir'in Buca ilçesinde 2 sene önce okul çıkışı evine giderken 5 yaşındaki çocuğa ve yoldan geçen kadına saldıran tasmasız köpeğin sahibi hakkında 6 ay hapis talep edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64217d2ad6aa422b3e3e1573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fiyatını gören ''altın ya da dolar alacağıma onu alsaydım'' diyor Bodrum'da zabıtadan beyaz kum dökümüne müdahale Cezaevinden çıktı; iftar sofrasında dehşet saçtı! Emlakta dolandırıcıların yeni numarası bu oldu! Sakın kanmayın Deprem yıkamadı, dağdan kopan kayalar yıktı Asker eğlencesinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler 3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu Camide korku dolu anlar; cemaat neye uğradığını şaşırdı