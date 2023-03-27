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Tasmasız köpek dehşetinde, köpeğin sahibinin hapsi istendi

İzmir'in Buca ilçesinde 2 sene önce okul çıkışı evine giderken 5 yaşındaki çocuğa ve yoldan geçen kadına saldıran tasmasız köpeğin sahibi hakkında 6 ay hapis talep edildi.

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