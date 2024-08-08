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  4. Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar

Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar

Tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, ülkelerine dönmek için geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

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