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  4. Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım

Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım

Antalya'da bayramın ilk günü sahiller dolup taştı. Nem oranının yüzde 80'i geçtiği kentte tatilciler denizin keyfini çıkardı.

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