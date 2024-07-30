Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu 30 Temmuz 2024 Salı Saat: 07:51 Kuşadası'nda bipolar hastası olduğu öğrenilen kadın, çarşafla asılı halde ölü olarak bulundu. Genç kadının sosyal medyadan yayınladığı son videoda "insanları kırmayın" dediği görüldü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a8715e7bc97c98a00b6f87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var Bir asansör faciası daha: Tamir ettiği asansöre sıkışarak öldü Bodrum'da doktora saldırı: Kalbi durdu Beyoğlu'nda 5 katlı otelde yangın paniği İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü