  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu

Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu

Kuşadası'nda bipolar hastası olduğu öğrenilen kadın, çarşafla asılı halde ölü olarak bulundu. Genç kadının sosyal medyadan yayınladığı son videoda "insanları kırmayın" dediği görüldü...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı
Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı
DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
DEM'e terör halayı müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
Bir asansör faciası daha: Tamir ettiği asansöre sıkışarak öldü
Bir asansör faciası daha: Tamir ettiği asansöre sıkışarak öldü
Bodrum'da doktora saldırı: Kalbi durdu
Bodrum'da doktora saldırı: Kalbi durdu
Beyoğlu'nda 5 katlı otelde yangın paniği
Beyoğlu'nda 5 katlı otelde yangın paniği
İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı
Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı
Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı
Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı
Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü
Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü