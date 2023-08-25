Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil cennetinde korkutan yangın Tatil cennetinde korkutan yangın 25 Ağustos 2023 Cuma Saat: 20:45 Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e8e8b7b5fdcb60f92e4463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı ''Suriyeliyim, Türk çalıştırmam'' demişti, gözaltına alındı Yine yağmur, yine Rize, yine aynı manzara! Aras Bulut İynemli'den Atatürk fragmanı Karayolunda ilginç anlar, araçları görmezden gelip asfalta uzandı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan ilk görüntü Bir daha utandık: Türkiye'de şimdi de az kullanılmış defterler satışta!