Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 15:16 Güncelleme: 22 Eylül 2024 Pazar 15:16 Antalya'da deniz üzerinde çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. O anlar kameraya böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f00aaebd47dfaaaa078fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu Turistleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Osmanlı'ya ait batık gemide yeniçeri silahları bulundu Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü