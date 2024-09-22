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  4. Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

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Antalya'da deniz üzerinde çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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