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  4. Tatil cennetinde yangın: Alevler plaja ilerliyor

Tatil cennetinde yangın: Alevler plaja ilerliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük alan çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

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