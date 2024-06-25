Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil cennetinde yangın: Alevler plaja ilerliyor Tatil cennetinde yangın: Alevler plaja ilerliyor 25 Haziran 2024 Salı Saat: 15:21 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük alan çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667ab655a6d20097bf0ff943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Milli Takım gruptan nasıl çıkar ? İhtimaller ve muhtemel rakiplerimiz belli oldu 15 kişinin öldüğü yangına dair yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da kadın cinayeti: Ormanda bulundu Manisa'daki 4.8'lik depremin korkunç sesi ortaya çıktı İstanbul'da yine motosikletli saldırı Mehmetçikten hainlere geçit yok: 7'si daha etkisiz hale getirildi 9 günlük tatilin kahreden bilançosu belli oldu: Onlarca ölü, binlerce yaralı İç çamaşırı hırsızı mahallenin başına bela oldu Marmara Üniversitesi'nde yangın paniği