Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil cennetinde yüzsüz hırsız kamerada Tatil cennetinde yüzsüz hırsız kamerada 01 Ağustos 2023 Salı Saat: 11:25 Güncelleme: 01 Ağustos 2023 Salı 11:25 Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel bilekliği ile otele girdikten sonra önce yemek yiyip sonra odalardan para çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c8c17802eec03ed1744e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızlık şüphelisi kadını saçından tutup dövdü İstanbul'da polise saldırı! Ortalık savaş alanına döndü Ormanda cinsel ilişkiye çift, bisikletliyi görünce neye uğradığını şaşırdı Bir kadın daha katledildi! Polis eşi gözaltında Korkunç cinayet sonrası Esenyurt'ta dev operasyon Rusya yine sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var NatGeo Wild değil, Türkiye! Denizde kabusu yaşadı TEM otoyolunda polisinden film gibi operasyon! Antalya'da iki ilçede orman yangını