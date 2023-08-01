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Tatil cennetinde yüzsüz hırsız kamerada

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel bilekliği ile otele girdikten sonra önce yemek yiyip sonra odalardan para çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

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