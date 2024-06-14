Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 17:51 Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, son 48 saatte 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666c590bd48b939dc60326e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Önce sıcak, şimdi dolu... Bir anda kış geldi Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı Burası Türkiye'nin kedi kasabası Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Bir ilçeden daha Yunan adalarına feribot seferi başladı Bir siz eksiktiniz... Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Bakan Tekin ''uygunsuz kıyafet'' skandalında medyayı suçladı