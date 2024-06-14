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  4. Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı

Tatil cennetine akın: 45 binden fazla araç giriş yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, son 48 saatte 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

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