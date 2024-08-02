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  4. Tatil cennetine akın: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tatil cennetine akın: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Son 24 saatte ilçeye giriş yapan araç sayısı 20 bini aşarken, trafik durma noktasına geldi.

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