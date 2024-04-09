Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil cennetine akın: Son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı Tatil cennetine akın: Son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı 09 Nisan 2024 Salı Saat: 16:50 Güncelleme: 09 Nisan 2024 Salı 16:50 Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi uzun araç kuyrukları oluştu. İlçeye son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661547b41240275967035c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da bayram öncesi ''huzur'' operasyonu Antalya'da tatilcilerin korktuğu başına geldi Nuri Alço'nun hayati tehlikesi var mı? Doktorundan açıklama geldi İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin'' Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Beklenen İstanbul depremi için yüreklere su serpen sözler: ''Rahat uyuyabilirsiniz''