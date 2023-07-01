Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil dönüşü kabus gibi kaza: 18 araç birbirine girdi! Tatil dönüşü kabus gibi kaza: 18 araç birbirine girdi! 01 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:00 Bolu'da Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649feb28a57fdd569c22eaf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ermeni lobisi Atatürk dizisinin iptalini istedi Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Cennet çöplüğe döndü BTP lideri Baş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için ''kızdıran'' yorum Simge Sağın'dan yaz sürprizi! Yeni şarkısı olay oldu İstanbul'da ''bir garip'' taksici yolcu kavgası kamerada Hatay'daki yıkım uydudan görüntülendi Tatil dönüşü otobüs yoldan çıktı: 35 yaralı var İzmir'de orman yangını! Keşanda 100 dönüm alanda ekili buğday kül oldu