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  4. Tatil dönüşü kabus gibi kaza: 18 araç birbirine girdi!

Tatil dönüşü kabus gibi kaza: 18 araç birbirine girdi!

Bolu'da Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale edilirken, 4 kişi hastaneye sevk edildi.

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