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  4. Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku

Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Akvaryum Koyu'na araçla gidilebilen tek yolu demir kapı ile kapatan arazi sahibi Naci Erdoğan, bu kez de koya giriş-çıkışa saat sınırı getirdi.

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