Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 14:50 Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Akvaryum Koyu'na araçla gidilebilen tek yolu demir kapı ile kapatan arazi sahibi Naci Erdoğan, bu kez de koya giriş-çıkışa saat sınırı getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0da817f0de57b362b23d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli’de büyük patlama! İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı