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  4. Tatil sitesinde korkunç ölüm: 21'inci kattan otomobilin içine düştü

Tatil sitesinde korkunç ölüm: 21'inci kattan otomobilin içine düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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