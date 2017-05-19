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  3. 19 Mayıs 2017 17:45

Tatil yolunda kaza geçirdiler: 2 ölü, 3 yaralı

Konya-Antalya Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Antalya’ya tatile giden aileden baba ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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