Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilciler akın akın geliyor Tatilciler akın akın geliyor 02 Temmuz 2023 Pazar Saat: 16:40 İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü yoğun başladı. Gişelerdeki araç kuyruğu havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a17e47c6595231a46438a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada Erdoğan'ın basket oynadığı görüntüler olay olmuştu! ''Deep fake'' iddiasına yanıt İstanbul'a su sağlayan baraj tamamen kurudu Rize-Artvin Havalimanı'nda bir ilk Sivas olaylarının üzerinden 30 yıl geçti: UnutMADIMAKlımda Küçük çocuk yanlış arabaya binince ortalık karıştı! Öldüren yumruk kamerada Van Gölü'nde can pazarı! Çok sayıda yaralı var İstanbul'da akaryakıt istasyonu çalışanına öldüresiye dayak Salda Gölü 13 yaşındaki kızı yuttu!