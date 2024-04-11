Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı 11 Nisan 2024 Perşembe Saat: 23:45 Güncelleme: 11 Nisan 2024 Perşembe 23:45 Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen tatilcilerin Ege'deki rotası olan Çeşme'de nüfus 1 milyona dayandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66184bf655a4d34209032173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu Otomobilin kaputunda dev yılan çıktı! 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı