Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit! Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit! 23 Nisan 2023 Pazar Saat: 11:00 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de gece saatlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6444e598f7bf5c168c3540a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da peş peşe deprem Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi daha! Bir günde 2 kez saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'ndan tarihi çağrı Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi! Anadolu'nun sırrı burada gizli Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe alt yazılı fragmanı Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe dublajlı fragmanı İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu