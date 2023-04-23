  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit!

Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit!

43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de gece saatlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Muğla'da peş peşe deprem
Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi daha!
Bir günde 2 kez saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'ndan tarihi çağrı
Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi!
Anadolu'nun sırrı burada gizli
Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı
Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe alt yazılı fragmanı
Hızlı ve Öfkeli 10 filminin Türkçe dublajlı fragmanı
İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu