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Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Cennet çöplüğe döndü

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Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da Adrasan ve Olimpos bölgesinde 9 günlük tatil ile nüfus yoğunluğu artınca, çöp sorunu ortaya çıktı. Konteynerler, kısa sürede dolunca çevresinde çöp torbaları birikti.

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