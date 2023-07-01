Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Cennet çöplüğe döndü Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Cennet çöplüğe döndü 01 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:00 Güncelleme: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 12:00 Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da Adrasan ve Olimpos bölgesinde 9 günlük tatil ile nüfus yoğunluğu artınca, çöp sorunu ortaya çıktı. Konteynerler, kısa sürede dolunca çevresinde çöp torbaları birikti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649feb27a57fdd569c22eaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ermeni lobisi Atatürk dizisinin iptalini istedi Tatil dönüşü kabus gibi kaza: 18 araç birbirine girdi! BTP lideri Baş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için ''kızdıran'' yorum Simge Sağın'dan yaz sürprizi! Yeni şarkısı olay oldu İstanbul'da ''bir garip'' taksici yolcu kavgası kamerada Hatay'daki yıkım uydudan görüntülendi Tatil dönüşü otobüs yoldan çıktı: 35 yaralı var İzmir'de orman yangını! Keşanda 100 dönüm alanda ekili buğday kül oldu