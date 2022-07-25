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Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi

Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Avşa Adası, enerji hatlarının tellerinin kopması sonucu 7 saat boyunca elektriksiz kaldı.

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