Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:30 Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Avşa Adası, enerji hatlarının tellerinin kopması sonucu 7 saat boyunca elektriksiz kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de70cef3f44d4dd9482787" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SAT'ların görüntüleri ilk kez bu kadar net! Düşmanı titretecek fotoğraflar Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı!