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  4. Tatilciler rotayı Mardin'e çevirdi: Bayramda dolup taşacak!

Tatilciler rotayı Mardin'e çevirdi: Bayramda dolup taşacak!

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Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan illerimizden biri olan Mardin'de, Ramazan Bayramı öncesinde turist yoğunluğu yaşandı. Turizmciler, 9 günlük bayram tatilinde 120 binden fazla turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

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