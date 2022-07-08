Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilciler yola çıktı; İstanbul trafiği durma noktasında! Tatilciler yola çıktı; İstanbul trafiği durma noktasında! 08 Temmuz 2022 Cuma Saat: 09:15 İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c7cb89d0d8b970a1025ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayına damgasını vuran tartışma Eleştirilerin odağındaki Bakan Fahrettin Koca'nın ''sırrı'' ortaya çıktı: ''10 gündür gizliyorlar'' İstanbul'da dehşet! Keserle saldırıya uğrayan genç kadının çığlıkları İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti: Patronunu öldürdü ! Canlı yayında ''muhalefetin önündeki tuzak'' deyip açıkladı Suriyelilerin ellerinde bayraklarla, lüks araçlarla konvoyu olay oldu Kadir Şeker tahliye edildi: İşte ilk görüntüler SMA hastası İdil bebek kurtuldu, bir şehre bayram erken geldi Gülşen sahnede yine rahat durmadı: Önce Edis'le kalça dansı yaptı sonra ise...