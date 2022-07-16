  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Turgutreis'ten Milas yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne
Halk plajında akılalmaz ölüm! Soruşturma başlatıldı
Sümela yolunda korku dolu anlar! Ziyaretçilerin başına taş yağdı
Manisa'nın ciğerleri yandı! 10 dönüm alan zarar gördü
Hakkari'de çekirge istilası: ''73 yaşındayım böylesini görmedim''
İstanbul'da şantaj cinayeti! Cinsel ilişki videosuyla tehdit eden kişiyi öldürdü
Erdoğan'ın katıldığı 15 Temmuz töreninde İmamoğlu'nu şaşırtan manzara
Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı
Ünlü markette satılan kıymanın görüntüleri şoke etti!