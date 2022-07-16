Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Tatilcilerin dönüş çilesi başladı 16 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 16:50 Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Turgutreis'ten Milas yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d2c22731f2a2756e7e29d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne Halk plajında akılalmaz ölüm! Soruşturma başlatıldı Sümela yolunda korku dolu anlar! Ziyaretçilerin başına taş yağdı Manisa'nın ciğerleri yandı! 10 dönüm alan zarar gördü Hakkari'de çekirge istilası: ''73 yaşındayım böylesini görmedim'' İstanbul'da şantaj cinayeti! Cinsel ilişki videosuyla tehdit eden kişiyi öldürdü Erdoğan'ın katıldığı 15 Temmuz töreninde İmamoğlu'nu şaşırtan manzara Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı Ünlü markette satılan kıymanın görüntüleri şoke etti!