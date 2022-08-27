Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatilcilerin sıcakla sınavı: Bu ilimizde deniz, havadan sıcak Tatilcilerin sıcakla sınavı: Bu ilimizde deniz, havadan sıcak 27 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 15:25 Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için sahilleri doldurdu. Ancak deniz suyu sıcaklığının havadan daha sıcak olması hayal kırıklığı yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630a0d2e7537fd488a1979b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da inşaata yıldırım düştü: 1 yaralı Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Biri tuttu, biri bıçakladı Petrol boru hattı patladı; 2 ev yıkıldı Ankara'da kan donduran kaza: 4 ölü, 1 yaralı İstanbul Havalimanı'na metro geliyor! Tarih belli oldu Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Şofeer şofer'' sözleriyle tanınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi