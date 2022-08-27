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  4. Tatilcilerin sıcakla sınavı: Bu ilimizde deniz, havadan sıcak

Tatilcilerin sıcakla sınavı: Bu ilimizde deniz, havadan sıcak

Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için sahilleri doldurdu. Ancak deniz suyu sıcaklığının havadan daha sıcak olması hayal kırıklığı yarattı.

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