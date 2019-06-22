Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy kullanmak için İstanbul’a dönmeye başladı
22 Haziran 2019 15:35
Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy kullanmak için İstanbul’a dönmeye başladı
stanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanının belirleneceği yerel seçime bir gün kala sandığa gitmek için tatilini yarıda kesip megakente gelen çok sayıda vatandaş, İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik oluşturdu. 23 Nisan Pazar(yarın) günü İstanbul’ da gerçekleştirilecek yerel seçime bir gün kala oyunu kullanmak isteyen çok sayıda seçmenin İstanbul’a gelişi sürüyor. Bu kapsamda başta Antalya...