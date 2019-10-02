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  3. 02 Ekim 2019 15:50

Tavuk döner fiyatları şaşırtıyor

Hem ucuz, hem lezzetli olduğu için tercih edilen tavuk dönerin fiyatı ilçelere göre farklılık gösteriyor. 3,5 liraya da döner var, 10 liranın üzerinde satan da var. Peki bu fiyat farkı neden kaynaklanıyor ? İşte esnafın cevabı...

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