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  4. Tayfun yıktı geçti: 54 yaralı, 1 kayıp

Tayfun yıktı geçti: 54 yaralı, 1 kayıp

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Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu nedeniyle en az 54 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu.

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