Anasayfa Video Galeriler Gündem Tayfun yıktı geçti: 54 yaralı, 1 kayıp Tayfun yıktı geçti: 54 yaralı, 1 kayıp 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:00 Güncelleme: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:00 Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu nedeniyle en az 54 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d054e59b4d973b11065903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da yine motosikletli saldırı İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi Sokak ortasında darbedilen kadına kimse yardım etmedi Tarlada 1 TL, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Sahilde korkunç manzara: Limana milyonlarca balık ölüsü vurdu