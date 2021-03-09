Anasayfa Video Galeriler Gündem Tayland Başbakanı'ndan şoke eden hareket! Tayland Başbakanı'ndan şoke eden hareket! 09 Mart 2021 Salı Saat: 17:20 Tayland Başbakanı Prayut, düzenlediği basın toplantısında kendisine soru sorumak isteyen gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60478430c3229e6f72125c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? Almanya'da Türk spikere linç kampanyası Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü Hayvanat bahçesinde kan aktı: 2 ölü