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  3. 31 Aralık 2017 20:40

Tayland yeni yılı coşkuyla kutladı

Tayland havai fişekler eşliğinde yeni yıla ’merhaba’ dedi. Tayland, TSİ 20.00 itibariyle yeni yıla erken giren ülkelerden oldu. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı Bangkok’ta, binlerce kişi 2018’e ’merhaba’ diyerek yeni yılı coşkuyla kutladı.(İHA)

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