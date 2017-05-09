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  3. 09 Mayıs 2017 13:50

Taylandda AVMye bombalı araçla saldırı: 20 yaralı

Tayland’ın Pattani eyaletindeki bir alışveriş merkezinde bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 20’den fazla kişi yaralandı.

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