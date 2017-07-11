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  3. 11 Temmuz 2017 13:15

Taylandda turist otobüsü devrildi: 2 ölü, 34 yaralı

Tayland’ın Phuket şehrinde Çinli yolcuları taşıyan gezi otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

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