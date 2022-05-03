Anasayfa Video Galeriler Gündem Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki öğrencinin taytını çalıp... Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki öğrencinin taytını çalıp... 03 Mayıs 2022 Salı Saat: 16:00 Ankara'da bir öğrenci taytlarının çalınması üzerine ailesi ile birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6271276c53cf9c13537e10e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz! Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi Onlar oyaladı, kız çocuğu çaldı! Aile boyu hırsızlar kamerada Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı Bu anne ve kızı literatüre girdi! Türkiye'nin mucize ailesi Hayranı Ezhel'e tangasını fırlattı Yürek burkan bayram şekeri izdihamı kamerada Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız''