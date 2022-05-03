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  4. Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki öğrencinin taytını çalıp...

Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki öğrencinin taytını çalıp...

Ankara'da bir öğrenci taytlarının çalınması üzerine ailesi ile birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı.

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