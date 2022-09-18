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  4. Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç

Tayvan'da 6.8'lik deprem! Gelen ilk görüntüler korkunç

Tayvan'da sabah saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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