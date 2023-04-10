''Tayyip gitsin ben gelmesem de olur''

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘islama aykırısın’ denilerek ihraç edilen Fatma Yavuz, CHP’den aday gösterilmemesine ilişkin olarak “Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur” dedi.

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