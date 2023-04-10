Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Tayyip gitsin ben gelmesem de olur'' ''Tayyip gitsin ben gelmesem de olur'' 10 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 09:00 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘islama aykırısın’ denilerek ihraç edilen Fatma Yavuz, CHP’den aday gösterilmemesine ilişkin olarak “Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6433a5f3164bad52663f9203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Erdoğan kalırsa kuru soğan olacak 100 lira olacak'' Deprem ve Togg dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı İmamoğlu'ndan ''çivi bile çakmadılar'' diyen Erdoğan'a yanıt TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan Kılıçdaroğlu’ndan bir video daha: ''Sana söz'' deyip yeni vaadini açıkladı Barış Atay gözyaşlarını tutamadı YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti Belgeselleri aratmadı! Tuz Gölü'ne gelen flamingolar hayran bıraktı mersin_de_kokunu_kurutma_operasyonu_70_gozalti