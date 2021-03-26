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  4. Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar!

Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2014 yılında kapatılan fabrikada, tazminatlarını alamadan işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler fabrika sahibinin cenaze namazına katılarak haklarını helal etmediler.

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