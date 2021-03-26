Anasayfa Video Galeriler Gündem Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar! Tazminatlarını alamayan işçiler cenaze namazında bakın ne yaptılar! 26 Mart 2021 Cuma Saat: 19:10 Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2014 yılında kapatılan fabrikada, tazminatlarını alamadan işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler fabrika sahibinin cenaze namazına katılarak haklarını helal etmediler. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605e0781bbe4cc4e6f320f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli Ali Babacan konuşurken sahneye fırladı: Simit satmama izin vermiyorlar ''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı 220 kilo ağırlığı kaldırırken göğüs kası yırtıldı Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine Çağlayan’da polis müdahalesi Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı Canlı yayında kedi operasyonu! Herkes ağzı açık izledi TV 100'de Sağlı Sollu programında kahkaha tufanı